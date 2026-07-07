Польша готовит эскалацию к годовщине Волынской трагедии, – Буданов

Он подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы ни с кем.

Пик напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе, ведь 11 июля – годовщина Волынской трагедии. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина.

Он прогнозирует, что со стороны Польши может последовать "ряд эскалационных шагов" именно к этой дате.

"Он (пик напряженности) точно будет впереди. Здесь нет большой тайны... 11 июля будет годовщина Волынской трагедии. Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, на мой взгляд, незрелых шагов, ведущих к эскалации. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", – сказал Буданов.

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В то же время он подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов, в том числе от партнеров.

"Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, – это Российская Федерация. Без обид в адрес Польши – но она немного сильнее, чем Польша... Так почему же кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? С нами не стоит разговаривать с помощью ультиматумов", – подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что в случае таких недружественных действий обязательно последует реакция со стороны Украины, "молча сидеть никто не будет".

Он добавил, что пик эскалации всегда имеет два пути развития – либо неизбежная катастрофа, либо последующая разрядка. В то же время он выразил надежду, что в ситуации с Польшей в конечном итоге произойдет деэскалация.

Конфликт с Польшей

Конфликт начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений название "Героев УПА". В Польше это вызвало резкую реакцию из-за памяти о Волынской трагедии.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил в соцсети Х, что лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил позитивные сигналы от встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его польского коллеги Радослава Сикорского в Варшаве, и отмечал, что у него есть сигналы о том, что украинская сторона ищет пути для смягчения напряженности.

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