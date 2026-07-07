Активная фаза войны может завершиться до конца года: Буданов указал на важный момент

Сначала он прогнозирует "максимизацию эскалации".

Активная фаза войны в Украине может завершиться уже к концу этого года. Такой прогноз озвучил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли в этом году завершение активной фазы войны, он сказал, что "шансы есть", однако до этого момента следует ожидать дальнейшей эскалации.

"Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы", – сказал он.

Видео дня

Буданов добавил, что это окно возможностей связано, в том числе, и с американскими выборами в ноябре, хотя это не самый главный фактор.

Он также отметил, что вопрос о завершении войны будет решаться комплексно – на поле боя и в кабинетах. При этом побудить Путина к завершению войны может только скоординированная работа Украины, США и Европы.

"Китай – да, но у Китая свои, скажем так, выгоды от этого. Поэтому Китай и так выражает свою официальную позицию, и хорошо, что она такая, какая есть, потому что могло быть совсем иначе. Гораздо хуже было бы, если бы Китай занял какую-то откровенно пророссийскую позицию. Это было бы для нас проблемой, причем серьёзной, со всеми вытекающими последствиями", – добавил Буданов.

При этом он подчеркнул, что территориальные компромиссы "в принципе невозможны".

Завершение войны – что говорят в Украине

Ранее в Генштабе прокомментировали информацию о приближении мира в Украине. Андрей Гнатов заявил, что показателем приближения мира является боевая работа украинских защитников на фронте. Он также воздержался от прогнозов о том, что война может завершиться в ноябре 2026 года.

Между тем президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что существует "реальная перспектива" завершения войны.

А тем временем в России фиксируется резкий рост интереса к теме завершения войны против Украины. По данным сервиса Wordstat российского "Яндекса", с 22 по 28 июня пользователи совершили более 137 тысяч поисковых запросов на тему "когда Россия закончит войну против Украины". Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: