В Европе назвали страну, которая может повлиять на завершение войны в Украине

В Норвегии считают, что переговоры о прекращении войны должны начаться без каких-либо условий.

Норвегия хочет, чтобы Китай использовал свои связи с российскими властями для содействия достижению мирного урегулирования войны в Украине и улучшения отношений Пекина с Европой. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Reuters.

"Китай, вероятно, является страной, которая имеет лучший и самый непосредственный доступ к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и настоятельно призываем Китай воспользоваться этим каналом. Большая часть их беседы была посвящена Украине. Существует потенциал для углубления сотрудничества между Европой и Китаем, но пока продолжается эта война и Китай является близким партнером России, это ограничивает такие возможности", - отметил он журналистам после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло.

В то же время министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул, что диалог с Китаем по поводу прекращения войны был "конструктивным и многообещающим".

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"Я не являюсь представителем Китая. Я не буду цитировать их, но в их словах есть определенные намеки", - сказал он.

Норвежские чиновники добавили, что переговоры должны начаться без каких-либо условий, начиная с прекращения огня на текущей линии фронта в Украине.

"Это само по себе является значительной уступкой со стороны Украины. Ведь это происходит на их территории", - подчеркнул Стере.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин испытывает давление и хочет положить конец войне. По его словам, на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, будет обсуждаться война в Украине.

"Мы поедем на саммит НАТО, будем это обсуждать и, я думаю, эту войну можно будет завершить", - сказал американский лидер.

В то же время Bloomberg писал, что победа России в Украине уже не выглядит реальной. В частности, российская военная промышленность сталкивается с серьезными ограничениями в отношении рабочей силы и производственных мощностей.

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