7 сигналов, которые посылает ваш кот хвостом

Специалист по поведению животных объяснила, как научиться понимать язык тела кошек.

Кошки общаются с людьми и другими животными с помощью хвоста – его положения, движений и даже состояния шерсти, пишет Parade.

По словам ветеринара Кристины Уилсон, хвост – лишь часть языка тела кошки, и считывать эмоции нужно комплексно, обращая внимание также на уши, глаза, усы и положение всего тела животного.

Эксперт подчеркивает: большинство сигналов, которые подают кошки, довольно тонкие и незаметные для человеческого глаза. Простое движение хвоста или взгляд могут нести гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд.

Видео дня

Вот семь сигналов, которые подает кошачий хвост:

1. Поднятый хвост с лёгким изгибом на кончике

Так выглядит довольная кошка, когда идет поздороваться с хозяином или другой кошкой.

2. Ложное движение "спрея"

Если кот трясет хвостом, будто пытается брызнуть, – это признак сильного возбуждения, особенно часто встречается у кастрированных самцов.

3. Медленное плавное покачивание

Сигнализирует о спокойствии и расслабленности животного – всё плавное свидетельствует о хорошем настроении кота.

4. Скованость, напряженность хвоста

В отличие от плавных движений, скованный хвост говорит о раздражении или недовольстве.

5. Быстрое постукивание хвостом по полу

Еще один признак возбужденного или сердитого кота.

6. Взъерошенный хвост

Так называемая пилоэрекция шерсти свидетельствует о том, что животное напугано или чувствует угрозу.

7. Поджатый, прижатый хвост

Классический признак покорности или страха.

Отдельно специалистка предупреждает, что не следует путать кошачьи сигналы с собачьими. Кошка, быстро махающая хвостом, в отличие от собаки, скорее всего насторожена и раздражена, а не радуется – гладить такое животное не стоит, если вы не уверены, что именно так выражается радость у конкретной кошки.

Быстрое движение хвоста в целом может указывать на раздражение, возбуждение или даже азарт. При этом Уилсон подчеркивает: кошки – индивидуальности, и одинаковое положение хвоста у разных животных может означать разные вещи. Поэтому ориентироваться стоит на поведение конкретного кота в целом, а не на шаблонные толкования.

Отдельный признак, на который стоит обратить внимание владельцам, – если хвост кота обвис, безжизненный или животное не может им шевелить. В таком случае кота нужно немедленно показать ветеринару, особенно если эти симптомы сопровождаются недержанием или проблемами с задними лапами.

Ранее УНИАН писал о 7 признаках того, что кот проявляет к вам доверие.

Вас также могут заинтересовать новости: