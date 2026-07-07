Российский Ту-142 совершил загадочную операцию вблизи кораблей НАТО: что он сбрасывал в море

Самолет Ту-142 входит в состав небольшого, но важного флота.

Морской патрульный самолет Ту-142 "Bear-F" России пролетел вблизи авианосца HMS "Prince of Wales" в Норвежском море, сбросив несколько гидроакустических буев и не ответив на радиовызовы. Как пишет The Aviationist, истребители F-35B с авианосца перехватили самолет и сопровождали его, пока тот не удалился.

Как выяснилось, российский экипаж не отвечал на вызовы на международных радиочастотах, пролетая вблизи оперативной группы под командованием Королевского флота и сбросив при этом "десятки" гидроакустических буев. На снимках видно, что эти действия продолжались даже в то время, когда британские истребители летели рядом с самолетом.

Министерство обороны Великобритании назвало действия самолета Ту-142 "опасными и непрофессиональными".

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"Наблюдение за операциями НАТО со стороны российских воздушных, надводных и подводных средств в этом регионе - явление далеко не редкое, хотя близость пролета и активное развертывание сонобуев в данном случае свидетельствовали о более агрессивной позиции, чем обычно", - подчеркнули в материале.

По словам аналитиков, сонобуи, оснащенные гидрофонами, предназначены для прослушивания подводных звуков и в основном используются с целью обнаружения подводных лодок. Однако эти гидрофоны также могут использоваться для сбора разведывательной информации об акустических характеристиках военных кораблей НАТО, что дало бы ценные данные для подводного флота РФ.

"Хотя по понятным причинам не было сделано никаких комментариев относительно того, что произошло с этими сонобуями после того, как российский самолет покинул этот район, не было бы удивительно, если бы по крайней мере часть из них впоследствии была поднята силами НАТО как для устранения угрозы, так и для осмотра устройств и изучения их возможностей - а также для выяснения, изменились ли они по сравнению с другими ранее захваченными сонобуями", - добавили в публикации.

Издание напомнило, что самолет Ту-142 входит в состав небольшого, но важного флота, играя в российском арсенале роль, аналогичную самолетам НАТО P-8 "Посейдон", P-3 "Орион" и "Бреге Атлантик-2".

"Недавний удар Украины по аэродрому в Таганроге уничтожил как минимум один самолет-охотник за подводными лодками Ту-142, а также специализированный вариант Ту-142МР "Беар-Джей", который использовался для связи с подводными лодками", - подчеркнули в материале.

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Как писал УНИАН, ранее на фронте был замечен российский танк с новой системой защиты, которая использует радиолокационный комплекс для непрерывного мониторинга окружающей среды с целью выявления угроз. Такая техника действовала в составе "Боевой группы "Центр" в Днепропетровской области и, судя по всему, была развернута в оборонительном порядке.

Также аналитики сообщили, что Украина обнаружила слабое место в российской системе защиты самолетов. В частности, кадры показывают, что металлические ворота выбиты после взрыва, а листы металла лежат рядом с укрытием.

"На укрытии, которое на общем снимке расположено в верхнем левом углу, виден след от взрыва боевой части дрона в металлической конструкции ворот. А также части металлических конструкций, лежащие рядом", - отмечают аналитики.

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