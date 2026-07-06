Четыре сценария, которыми Путин может ответить на удары по России: FT описало новые угрозы

Одним из вариантов остается прямой или гибридный конфликт со странами НАТО.

Украинская дальнобойная кампания ударов вызвала не только серьезный топливный кризис в России, но и усилила ощущение, что ход войны изменился. Однако, пишет Financial Times, украинские союзники не верит, что российский диктатор Владимир Путин будет готов просто смириться с поражением. Поэтому есть ожидание эскалации.

Газета приводит два возможных направления действий России. Первое - более агрессивные действия, если Путин будет считать, что загнан в угол, и будет пытаться изменить ход войны. Второе направление предусматривает ограниченные возможности Путина по эскалации.

"Поэтому большая опасность может заключаться в том, что западные политики настолько испугаются угрозы российской эскалации, что начнут оказывать давление на Украину, чтобы та пошла на уступки", - говорится в статье.

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Четыре пути для эскалации

Но остаются и некоторые возможности для российского повышения ставок. Первый – это продолжение военных действий. Второй – применение ядерного оружия. Третий – прямое нападение на НАТО. А четвертый – так называемая "гибридная война".

При этом авторы напомнили, что в первые годы войны от российских политиков часто звучали ядерные угрозы. Однако потом, как предполагается, после вследствие влияния Китая, они сошли на нет. Также предполагается, что в случае применения ядерного вооружения Запад может напрямую вмешаться в ход войны.

Некоторые западные лидеры, указывают авторы, готовятся к российской провокации, направленной против стран Балтии или Польши.

"Прямое нападение со стороны России кажется маловероятным. Однако западные стратеги уже давно обеспокоены возможностью какой-либо российской интервенции, которая может быть замаскирована под ответные меры на агрессию НАТО или под шаг по защите русскоязычного населения в странах Балтии", - добавили в статье.

При этом существует опасность, что Россия может спровоцировать военный и дипломатический кризис, который расколет западный альянс. Это несет риск усилению давления со стороны США на Украину.

Авторы делают вывод, что все варианты эскалации плохи для самой России. Но поскольку нет признаков того, что Путин готов признать поражение, Украине и ее союзникам нужно готовится к опасному периоду. При этом, прогнозирует газета, давление на Россию будет неуклонно расти. Возможно, к концу года Путин и его окружение "будут вынуждены принять реальность и отказаться от своих максималистских целей" и это будет означать "появление надежды на окончание войны".

Прогнозы о будущем войны

Напомним, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, украинской армии удалось максимально замедлить продвижение российских оккупантов и отогнать российских флот с части Черного моря. По его словам, теперь нужно вести битву за небо, которая станет определяющей в войне.

При этом завершение войны путем переговоров назвало одним из возможных вариантов издание Kyiv Post. При этом, считают авторы, условия на поле боя изменились в пользу Украины, и поэтому условия за столом переговоров также должны измениться.

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