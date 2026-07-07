Китай осуществил редкий пуск ракеты с подводной лодки: почему страны в панике

Пекин назвал испытания плановыми, но эксперты считают их одной из важнейших демонстраций китайского ядерного потенциала за последние десятилетия.

Китай провел чрезвычайно редкое испытание баллистической ракеты, запущенной с атомной подводной лодки, в западной части Тихого океана. Такой запуск стал первым за много лет, а возможно, и десятилетий, и уже вызвал беспокойство США, Японии, Австралии, Тайваня и других стран Индо-Тихоокеанского региона, сообщает TWZ.

В Народно-освободительной армии Китая сообщили, что 6 июля стратегическая атомная подводная лодка успешно осуществила запуск ракеты с учебной боевой частью. По официальной версии, она точно поразила заданный район в открытом море, а сами испытания были частью ежегодных учений. Пекин также подчеркнул, что заранее предупредил другие государства и что запуск не был направлен против какой-либо страны.

В то же время китайские власти не раскрыли, какая именно подводная лодка и какая ракета участвовали в испытаниях. Аналитики предполагают, что речь идет об одной из современных баллистических ракет JL-2 или JL-3, которые находятся на вооружении атомных подводных лодок типа 094. В настоящее время Китай располагает как минимум шестью такими подводными лодками, еще две находятся в стадии строительства, а новое поколение типа 096 находится в стадии разработки.

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По оценкам Пентагона, дальность полета JL-2 составляет около 7200 километров, тогда как JL-3 может поражать цели на расстоянии до 10 тысяч километров. Обе ракеты, как считается, способны нести несколько ядерных боеголовок с независимым наведением.

Точное место запуска официально не называется. Китай публиковал предупреждения для судоходства как в районе Желтого моря, так и Южно-Китайского моря. Тайваньские чиновники заявили, что ракета пролетела мимо Филиппин, тогда как японская сторона подтвердила получение предупреждения, но не сообщила, пересекла ли ракета воздушное пространство страны.

"Бастионная" стратегия Пекина

Эксперты считают, что испытание демонстрирует так называемую "бастионную" стратегию Китая. Она предусматривает запуск баллистических ракет из хорошо защищенных прибрежных районов, где атомные подводные лодки находятся под прикрытием собственного флота и авиации. Такая концепция повышает их живучесть и гарантирует возможность нанести ответный удар даже после атаки противника.

Аналитики также отмечают, что этот запуск стал одной из самых масштабных демонстраций морской составляющей китайской ядерной триады. В прошлом году Пекин уже привлек внимание запуском межконтинентальной баллистической ракеты DF-31 в направлении Тихого океана, а теперь подтвердил готовность активно использовать и подводный компонент своих стратегических сил.

Испытание состоялось на фоне масштабной модернизации китайского ядерного арсенала. По данным Пентагона, в настоящее время Китай располагает примерно 600 ядерными боеголовками и, несмотря на некоторое замедление темпов производства, к 2030 году может увеличить их количество до более чем тысячи.

Параллельно Пекин активно расширяет свой подводный флот. По оценкам аналитиков Международного института стратегических исследований, только за последние несколько лет Китай спустил на воду около десяти новых подводных лодок и уже опережает США по общему количеству подводных лодок.

Другие новости об вооружении

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что российский военно-флот пополнился новой атомной ударной подводной лодкой "Мурманск", которая стала девятым представителем проекта "Ясень" и пятой лодкой модернизированной серии "Ясень-М".

Новая подводная лодка считается одной из самых современных в составе российского флота. Ее основным назначением называют борьбу с американскими ударными подводными лодками класса "Вирджиния" и выполнение дальнобойных ударных миссий.

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