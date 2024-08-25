Эксперт также уверен, что арест Дурова не повлияет на работу Telegram.

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является грандиозным провалом российских спецслужб и может существенно повлиять на деятельность российской разведки. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, российская разведка использует Telegram, в частности во Франции как для распространения дезинформации, так и для координирования исполнителей задач российских спецслужб.

"Вся диверсионная деятельность российскими спецслужбами аккумулируется через Telegram во Франции. Соответственно у французских спецслужб есть информация об использовании этого сервиса россиянами для такой деятельности", - отметил Коваленко.

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Поэтому задержание Дурова, по его словам, прямо повлияет на деятельность российских спецслужб и в целом российскую армию.

"После задержания Дурова есть риск, что Telegram может предоставить французским спецслужбам и вообще спецслужбам НАТО и разведкам информацию о работе российских спецслужб в самом Telegram. Плюс Telegram является основным источником связи в российской армии и это дополнительный риск для россиян", - пояснил руководитель ЦПИ.

Теперь с потерей Дурова в России потеряли возможности сохранять конфиденциальность с использованием Telegram для деструктивных разведывательных и других целей. Кроме того, теперь есть шанс, что западные спецслужбы смогут договориться с Дуровым и использовать этот мессенджер против врага, отмечает Коваленко.

Эксперт также уверен, что арест Дурова не повлияет на работу Telegram.

"Наоборот - не исключено, что Telegram после этой истории может стать безопаснее от российских спецслужб", - подчеркнул он.

Арест Дурова во Франции - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова за отказ от сотрудничества с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений. По данным СМИ, Дурову грозит 20 лет заключения.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова. В посольстве РФ во Франции также требуют предоставить доступ к Дурову.

Ранее Коваленко сообщал, что Павел Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад, но ему отказали.

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