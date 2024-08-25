В посольстве также заявили, что французская сторона "уклоняется от взаимодействия".

Российское посольство во Франции опубликовало заявление в связи с задержанием миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В посольстве требуют у французских властей предоставить доступ к Дурову и объяснить причины его задержания.

"После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ", - говорится в заявлении.

При этом в посольстве РФ учтверждают, что по состоянию на сегодняшний день французская сторона "пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу".

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Также в посольстве сообщили, что находятся в контакте с адвокатом Дурова.

Задержание Дурова - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова. Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений. По данным средств массовой информации, Дурову грозит 20 лет заключения.

Вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков направил обращение к главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова. На задержание Дурова также отреагировал владелец социальной сети X Илон Маск, разместив на своей странице в X хэштег "FreePavel" ("Освободите Павла").

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