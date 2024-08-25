Пять вещей, которые стоит знать о Павле Дурове коллаж УНИАН, фото Instagram Дурова, Reuters

Задержанный в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже основатель зашифрованного обмена сообщениями Telegram Павел Дуров является миллиардером и свободолюбивым российским диссидентом, пишет Le Figaro.

Отмечается, что французские следователи объявили ордер на обыск из-за различных нарушений зашифрованных сообщений. В сопровождении охранника и помощника 39-летнего франко-российского миллиардера арестовали, когда он прибыл из Азербайджана. В Telegram отказались комментировать арест своего таинственного босса. Однако министерство иностранных дел России заявило, что принимает меры для "прояснения" ситуации.

Французская газета собрала пять фактов, которые стоит знать о Дурове:

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Основатель Telegram

Дуров, который родился в России, является основателем и владельцем программы обмена сообщениями Telegram. Это бесплатная платформа, которая конкурирует с другими социальными сетями, такими как WhatsApp, Instagram, TikTok или WeChat. Платформа стремится превысить показатель в 1 миллиард активных пользователей ежемесячно в течение года.

Telegram имеет влияние в России, Украине и республиках бывшего Советского Союза. Социальная сеть стала ключевым источником информации о войне России в Украине. Ее широко используют официальные лица с обеих сторон. Некоторые аналитики называют приложение "виртуальным полем битвы".

Ставит свою свободу превыше всего

"Я предпочитаю быть свободным, чем выполнять приказы от кого-либо", уверял Павел Дуров американского журналиста Такера Карлсона в апреле. Так, он покинул Россию в 2014 году после того, как отказался выполнить требования своего правительства закрыть оппозиционные сообщества в "ВКонтакте". В конце концов он продал социальную сеть перед тем, как переехать из страны. С тех пор российские и французские СМИ утверждали, что Дуров стал гражданином Франции в 2021 году.

Запустил сервис обмена зашифрованными сообщениями из-за давления российских властей

Во время одного из своих редких интервью Дуров сказал, что у него возникла идея запустить сервис зашифрованных сообщений после сильного давления со стороны российских властей. Прежде чем в 2017 году осесть в Дубай, он жил в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско.

Не придает значения физическим благам

По данным Forbes, его состояние оценивают в 15,5 миллиарда долларов. Но миллиардер уверяет, что, кроме денег или биткоинов, он не владеет значительными активами, такими как недвижимость, самолеты или яхты. Причина  желание "быть свободным".

Выступает против гигантов американских технологий

Бизнесмен считает Apple и Google не только двумя соперниками, но, прежде всего, двумя крупнейшими угрозами свободе слова. "Эти две платформы могут цензурировать все, что вы можете прочитать, и всю информацию, к которой вы можете получить доступ на своем смартфоне", заявил он в апреле на страницах американской прессы.

Павел Дуров  последние новости

24 августа французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Его арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Арест был произведен жандармами GTA. Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова.

Ранее Дуров заявлял, что имеет 100 детей в 12 странах мира. Он признался, что стал донором спермы по просьбе друга 15 лет назад. Сначала он воспринял это предложение как шутку.

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