Миллиардер уверяет, что, кроме денег или биткоинов, он не владеет значительными активами.

Задержанный в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже основатель зашифрованного обмена сообщениями Telegram Павел Дуров является миллиардером и свободолюбивым российским диссидентом, пишет Le Figaro.

Отмечается, что французские следователи объявили ордер на обыск из-за различных нарушений зашифрованных сообщений. В сопровождении охранника и помощника 39-летнего франко-российского миллиардера арестовали, когда он прибыл из Азербайджана. В Telegram отказались комментировать арест своего таинственного босса. Однако министерство иностранных дел России заявило, что принимает меры для "прояснения" ситуации.

Французская газета собрала пять фактов, которые стоит знать о Дурове:

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Основатель Telegram

Дуров, который родился в России, является основателем и владельцем программы обмена сообщениями Telegram. Это бесплатная платформа, которая конкурирует с другими социальными сетями, такими как WhatsApp, Instagram, TikTok или WeChat. Платформа стремится превысить показатель в 1 миллиард активных пользователей ежемесячно в течение года.

Telegram имеет влияние в России, Украине и республиках бывшего Советского Союза. Социальная сеть стала ключевым источником информации о войне России в Украине. Ее широко используют официальные лица с обеих сторон. Некоторые аналитики называют приложение "виртуальным полем битвы".

Ставит свою свободу превыше всего

"Я предпочитаю быть свободным, чем выполнять приказы от кого-либо", – уверял Павел Дуров американского журналиста Такера Карлсона в апреле. Так, он покинул Россию в 2014 году после того, как отказался выполнить требования своего правительства закрыть оппозиционные сообщества в "ВКонтакте". В конце концов он продал социальную сеть перед тем, как переехать из страны. С тех пор российские и французские СМИ утверждали, что Дуров стал гражданином Франции в 2021 году.

Запустил сервис обмена зашифрованными сообщениями из-за давления российских властей

Во время одного из своих редких интервью Дуров сказал, что у него возникла идея запустить сервис зашифрованных сообщений после сильного давления со стороны российских властей. Прежде чем в 2017 году осесть в Дубай, он жил в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско.

Не придает значения физическим благам

По данным Forbes, его состояние оценивают в 15,5 миллиарда долларов. Но миллиардер уверяет, что, кроме денег или биткоинов, он не владеет значительными активами, такими как недвижимость, самолеты или яхты. Причина – желание "быть свободным".

Выступает против гигантов американских технологий

Бизнесмен считает Apple и Google не только двумя соперниками, но, прежде всего, двумя крупнейшими угрозами свободе слова. "Эти две платформы могут цензурировать все, что вы можете прочитать, и всю информацию, к которой вы можете получить доступ на своем смартфоне", – заявил он в апреле на страницах американской прессы.

Павел Дуров – последние новости

24 августа французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Его арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Арест был произведен жандармами GTA. Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова.

Ранее Дуров заявлял, что имеет 100 детей в 12 странах мира. Он признался, что стал донором спермы по просьбе друга 15 лет назад. Сначала он воспринял это предложение как шутку.

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