На новости успел отреагировать и скандальный американский журналист Такер Карлсон.

Французские СМИ сообщили о задержании во Франции создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиваться освобождения Дурова.

"Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из под стражи", – написал он в своем Telegram-канале.

Что иронично, представитель Госдумы заявил, что арест Дурова "может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram".

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"Этого допустить нельзя. СМИ пишут, что правоохранительные органы считают Дурова причастным к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству" из-за "отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона" у Telegram", – добавил он.

Даванков также отметил, что в мире нет "мессенджеров, где такие нарушения не происходят".

"Но почему-то никто не арестовывает и не сажает их владельцев. И сейчас этого не должно произойти. При отказе французских властей освободить из под стражи Павла Дурова предлагаю приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации. При его согласии, конечно", – резюмировал он.

На задержание Дурова уже успел отреагировать и скандальный американский журналист Такер Карлсон, известный любовью к российской пропаганде – именно он брал интервью у диктатора Путина, дав ему возможность два часа разглагольствовать о своем "видении" украинской истории.

К слову, Карлсон записывал интервью и с основателем Telegram. Вот, что он сказал по поводу задержания Дурова:

"Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его социальную сеть Telegram. Но в конце концов, это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", – заявил одиозный журналист.

Задержание Дурова во Франции: что известно

Вечером 24 августа телеканал TF1 сообщил, что французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Отмечалось, что он был арестован около 20:00 в субботу вечером, когда сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже

В префектуре парижской полиции пока не подтвердили факт задержания Дурова.

Следователи из ONAF (Национальный офис по борьбе с мошенничеством при таможенном департаменте) сообщили ему о подозрении и взяли под стражу. Теперь Дуров должен предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: соучаствие в терроризме, наркотики, мошенничество, отмывание денег, педо-преступный контент и т.д. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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