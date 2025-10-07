Такой дефицит связан с атаками украинских дронов.

Беларусь увеличила экспорт бензина в Россию железнодорожным транспортом в сентябре в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется дефицитом топлива в РФ, который произошел из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру страны-агрессора. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в этой области.

Как пишет издание, несколько российских областей ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, который произошел в результате ударов дронов. Кроме того, Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива.

Также Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в прошлом году, чтобы покрыть дефицит.

Источники сообщили, что поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Кроме того, поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн.

"В то же время транзит бензина из Беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты в прошлом месяце вырос примерно на 1% до 140 000 тонн. Беларусь использует российские порты для перегрузки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между Москвой и Минском", - подчеркнули в Reuters.

В свою очередь, слова источников и расчеты Reuters свидетельствуют о том, что такие перегрузки в январе-сентябре сократились почти на 40% в годовом измерении до 1,17 млн тонн вследствие снижения объемов переработки нефти.

"Два нефтеперерабатывающих завода Беларуси - Нафтанский и Мозырский - имеют годовую мощность 12 млн тонн каждый, или около 240 000 баррелей в сутки. Но обычно они производят около 9 млн тонн в год, или примерно 180 000 баррелей в сутки", - уточнило издание.

Украинские атаки по вражеским НПЗ - последние новости

Ранее аналитики Defense Express писали, что украинские дроны достали до НПЗ в Тюмени, установив новый рекорд. По словам экспертов, расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта.

Также ВСУ добрались до ключевого объекта ВПК РФ. Речь идет о предприятии "Завод им. Я. М. Свердлова", которое находится под городом Дзержинском в Нижегородской области в 750 км от границы с Украиной.

Эксперты отмечают, что "Завод им. Я. М. Свердлова" объективно можно считать целью №1 и одним из ключевых объектов ВПК РФ, потому что это крупнейший производитель взрывчатых веществ в России.

Кроме того, сообщалось, что был поражен завод по производству взрывчатки в РФ и нефтетерминал в Крыму. Это предприятие имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и такие, которые корректируются по цели.

