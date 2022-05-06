Новейший фрегат Черноморского флота РФ – "Адмирал Макаров", по сообщению СМИ, был успешно поражен противокорабельным комплексом "Нептун". Рашиский корабль в это время находился у острова Змеиный, у которого сейчас замечена вражеская авиация, а из временно оккупированного Крыма к нему идут спасательные суда.
Фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорьевич"
"Адмирал Макаров" - вступил в строй в 2017 году, это последний из трех кораблей проекта 11356Р, который был разработан в конце 2000-х годов, как дальнейшее развитие советского проекта 1135 "Буревестник".
Все три фрегата проекта 11356Р Кремль сконцентрировал именно в Черном море и после ракетного крейсера "Москва" именно они являются самыми мощными военными кораблями РФ в акватории. Все они носят имена адмиралов дореволюционной России: "Адмирал Григорьевич", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
По неподтвержденной информации, еще 3 апреля "Адмирал Эссен" был обстрелян ракетным комплексом "Нептун" одной ракетой, которая была зафиксирована противовоздушной обороной корабля только на подлете, но подбита на незначительном расстоянии. Обломки противокорабельной ракеты причинили повреждения и корабль вышел из зоны проведения операции.
5 или 6 мая удар "Нептуна" по фрегату "Адмирал Макаров", по пока неподтвержденной информации, был успешнее. Сообщается о пожаре и направлении в район акватории спасательных судов, что может свидетельствовать о том, что фрегат потерял ход.
Фрегаты проекта 11356Р
Для РФ на Черном море фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорьевич" – основные корабли, обеспечивающие валовую часть боеспособности всего флота. Это достаточно большие, 125-метровые корабли с полным водоизмещением в 4035 тонн и автономностью плава в 30 суток.
В отличие от других кораблей Черноморского флота они обладают сбалансированным и мощным вооружением. Главный ударный комплекс – универсальная ракетная пусковая установка на 8 шахт, с которой возможно производить пуски ракетами "Калибр".
Для защиты от воздушного нападения эти корабли оснащены зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" – модернизированной морской версией "Бука" с расширенной зоной пуска до 50 км. Выявление целей на дальности около 300 км обеспечивает РЛС типа "Фрегат-М2М".
Противоракетную оборону ближней зоны обеспечивают две скорострельные артиллерийские установки АК-630М. В качестве артиллерии основного калибра – 100-мм А-190.
Фрегат имеет возможность вести действия против подлодок, для чего оснащен торпедными 533-мм аппаратами и реактивным бомбометом РБУ-6000. Для поиска подводных лодок, кроме гидроакустической станции на корабле штатно размещается вертолет типа Ка-27ПЛ.
Все боевое управление кораблем сведено в боевую информационно-управляющую систему "Требование-М", возможности, канальность и скорость реакции которой вызвали критику даже у самих рашистов. Штатная численность экипажа – 180 человек.
Характеристики фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356Р
- Водоизмещение полное: 4035 т
- Длина: 124,8 м
- Ширина: 15,2 м
- Общая мощность силовой группы: 22396 кВт
- Скорость экономичного хода: 14 узлов
- Скорость хода максимальная: 30 узлов
- Дальность плавания максимальная: 4850 миль
- Автономность плавания: 30 суток
- Экипаж: 180 человек
- Главное ударное вооружение: 8 ракет "Калибр"
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