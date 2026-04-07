Атака на Новороссийск: фрегат 'Адмирал Эссен' снова поражен, – CyberBoroshno

Во время атаки ВСУ на Новороссийск, вероятно, был поражен фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен". Об этом заявил Telegram-канал CyberBoroshno.
"По результатам анализа имеющихся снимков можем констатировать, что в ходе атаки 06.04 по Новороссийску был повторно поражен фрегат "Адмирал Эссен" (предыдущий раз был в марте – УНИАН)", – говорится в сообщении.
По словам аналитиков, идентификацию подтверждают два индикатора: характерный белый цвет радаров, присущий именно кораблю "Адмирал Эссен" в отличие от других фрегатов проекта 11356Р. Кроме того, говорится, что "Адмирал Макаров" после атаки остался на том же месте, что и после прошлой атаки.
"Получается, "Макаров" уже второй раз "поражают" (в марте поражение этого корабля не подтвердилось – УНИАН). Первый раз Генеральный штаб заявил, а потом он в тот же день ракеты пускал, а теперь СБС. Ну ничего, Бог любит тройку", – отмечает CyberBoroshno.
Удары по российскому флоту – последние новости
Напомним, 6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о поражении фрегата "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск (РФ). Впоследствии было уточнено, что речь идет о фрегате "Адмирал Макаров". Сообщалось, что этот корабль предназначен для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и нанесения ударов по наземным целям. Он неоднократно применялся для запусков крылатых ракет "Калибр" по городам Украины.
Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что "Адмирал Григорович" находится за пределами зоны Азово-Черноморской акватории. Фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" – корабли одного проекта, которые по традиции называются по принципу первой единицы, поставленной в строй.