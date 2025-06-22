Вероятно, США поразили этот объект сверхбомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, известной как "уничтожитель бункеров".

Иранское государственное агентство IRNA опубликовало кадры со столбом дыма над пораженным ядерным объектом Фордо.

Ролик появился в сети через несколько часов после того, как США нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Центр Фордо - жемчужина иранской ядерной программы. Его тайно начали строить в горе и начали использовать в 2012 году.

Инженеры предполагали, что локация надежная, ведь объект спрятан под землей. Израиль не располагал оружием, способным поразить Фордо. Впрочем, США сделали это сверхбомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, известной как "уничтожитель бункеров".

Видео дня

Голос за кадром сообщает, что дым идет от ядерной площадки. Место геолоцировано, как Фордо. Видео было снято на автостраде Тегеран-Ком, примерно в 13 км к западу от объекта.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что большая часть высокообогащенного урана из Фордо "была вывезена в неизвестное место" еще до атаки США. Сам объект, по словам собеседника, якобы не получил значительных повреждений.

B-2 Spirit ударили по Ирану - главные новости

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Американские истребители B-2, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам рано утром в воскресенье, летели без остановок около 37 часов со своей базы в Миссури, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

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