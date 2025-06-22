Иран пригрозил США 'долговременными последствиями' после атаки на ядерные объекты

В МИД страны заявили, что все государства-члены ООН должны быть обеспокоены "чрезвычайно опасным, незаконным и преступным поведением" США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в нарушении международного права из-за нападения на ядерные объекты страны.

Дипломат заявил, что Иран "оставляет за собой все варианты" для самозащиты. Это первая публичная реакция властей страны на атаку США, пишет The Wall Street Journal.

"События этого утра шокируют, они позорны и будут иметь длительные последствия", - сказал он.

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Арагчи добавил, что все государства-члены ООН должны быть обеспокоены "чрезвычайно опасным, незаконным и преступным поведением" США.

Атака США на Иран - что известно

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Известно, что во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

После атаки Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно заключить мир. Иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны.

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