В большинстве областей будет +20°...+25°, а местами температура повысится до +26°...+28°.

В воскресенье, 22 июня, температура в Украине немного повысится. В большинстве областей уже будет +20°...+25°, а местами на юге и западе воздух прогреется до +26°...+28°. Дожди продолжатся, но их станет меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня дожди будут прекращаться. Осадки ожидаются только в Волынской, Ривненской и Тернопольской областях. Столбики термометров покажут +22°...+26, а на Закарпатье воздух прогреется до +27°.

На севере Украины сегодня еще будут дожди и грозы. Температура днем около +20°, в Черниговской области - около +18°.

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На востоке Украины будет преобладать сухая погода с переменной облачностью, только в Донецкой области есть вероятность небольших кратковременных дождей.

В центральной части Украины также местами пройдут дожди, а термометры покажут +22°...+25°.

На юге Украины сегодня будет небольшая облачность. Температура тут повысится до +24°...+28° и только в Крыму вероятны небольшие дожди.

22 июня - праздник, приметы погоды

22 июня - день Кирилла. Если липа к этому дню уже зацвела, то лето будет теплым и солнечным, а также ожидается хороший урожай меда.

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