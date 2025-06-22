Его удается развивать благодаря финансированию со стороны западных партнеров.

В Украине есть новые проекты по развитию легкомоторной авиации как одного из перспективных направлений для борьбы с ударными дронами типа "Шахед".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что в противодействии ударным дронам противника применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения.

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"Поскольку мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, то приоритетными для поражения "шахедов" являются мобильные огневые группы. Именно на них приходится наибольшая доля уничтоженных ударных БпЛА... Эффективность мобильных огневых групп составляет до 40%", - сообщил Сырский.

В частности, по его словам, эти мобильные огневые группы на сегодняшний день не потеряли актуальность.

"Одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является применение легкомоторной авиации. Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - отметил Сырский.

Также эффективным средством борьбы с "шахедами" он назвал армейскую авиацию, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак.

"Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов", - отметил Сырский.

Угроза "Шахедов" - последние новости

Как сообщал УНИАН, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что РФ скоро будет запускать по 800 "Шахедов" в сутки, а не 300-400.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что в конце мая 2025 года темпы производства "Шахедов" в РФ составляли около 2700 дронов в месяц. За это же время в России произвели около 2500 имитаторов ударных беспилотников типа "Гербера". Это свидетельствует о том, что россияне увеличили темпы производства "Шахедов" в пять раз по сравнению с летом 2024 года.

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