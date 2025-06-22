Украина догоняет РФ в производстве дронов на оптоволокне - Сырский

В Украине уже есть производители, которые изготавливают дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем.

Сейчас у российских захватчиков преимущество в производстве дронов на оптоволоконном управлении, но Украина догоняет их и уже имеет достаточно производителей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Сирский отметил, что война - это соревнование экономик, это противостояние в научно-техническом прогрессе.

"В настоящее время количество FPV-дронов с нашей стороны преобладает количество таких дронов со стороны противника", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

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Он добавил, что Украине известно о планах РФ, о тех задачах, которые у россиян поставлены для наращивания количества дронов.

"Знаем, что они добились успеха, например, в производстве дронов на оптоволоконном управлении. Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения", - рассказал Сырский.

По его словам, уже есть примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров.

"Мы в этом процессе пока догоняем. У нас тоже появилось достаточно производителей, которые изготавливают, например, дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем", - подчеркнул Сырский.

По его убеждению, будущая армия должна быть высокотехнологичной. "Конечно, солдат на поле боя останется. Но его доля будет сведена к минимуму. И, конечно, это самая большая ценность - наш солдат, наш пехотинец", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он уверяет, что будет делаться все, чтобы сохранить жизнь нашего пехотинца.

"Чтобы он управлял сначала дроном, роботизированной платформой, а потом уже шел сам", - отметил Сырский.

Оптоволоконные дроны - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал законы, которые будут способствовать развитию производства дронов на оптоволокне. Предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов.

Дроны на оптоволокне являются устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

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