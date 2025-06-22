Россия готовится к затяжной войне, чтобы истощить Украину массой человеческого ресурса, сообщил главнокомандующий.

Российская Федерация готовится к затяжной войне на истощение. Захватчики будут пытаться истощить Украину массой своего человеческого ресурса. Поэтому мобилизация сохраняет приоритетность. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

"Мы знаем возможности наших врагов. Мы знаем, что они за прошлый год набрали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за высокий уровень денежного обеспечения и региональные надбавки. Таким образом у них армия увеличивается в среднем на 8-9 тысяч ежемесячно", - сообщил Сырский.

По его словам, на сегодня российская оккупационная армия вместе с оперативным резервом имеет численность около 695 тысяч личного состава на территории Украины.

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"У них есть и стратегический резерв, это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 тысяча. То есть они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км.

"Поэтому, конечно, основным источником обеспечения пополнения нашего войска является продолжение мобилизации. Непопулярная мера, но ведь в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации", - подчеркнул Сырский.

В то же время он настаивает на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК.

"Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения", - отметил Сырский.

Он добавил, что ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются.

"Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - заявил Сырский.

Какие задачи ставит РФ в войне с Украиной

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские захватчики стремятся добиться успеха на Сумщине и на Харьковщине, чтобы путем получения тактических и территориальных успехов сможет отсрочить усиление давления со стороны США.

В то же время, Зеленский поручил украинской дипломатии начать месяц давления на Россию, чтобы максимально увеличить цену войны для врага и ограничить способность страны-агрессора производить средства террора.

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