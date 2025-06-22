Некоторые традиции вызывают недоумение.

Европейские мужчины в XVII-XVIII веках представляются именно такими - в огромных белых париках, с напудренными лицами, нарисованными "мушками", одетые в пышные кафтаны и рубашки с кружевными жабо. Однако зачем раньше пудрили волосы и лица, в чем была причина и к чему приводили подобные манипуляции, знают немногие. Попробуем в этом разобраться.

Зачем носили парики в Европе

Сам по себе парик, тот самый, с длинными волнистыми локонами, называется "алонж" от французского "allonger" - "удлинять". Впервые в истории Франции появился в XVII веке с подачи Людовика XIV из-за тотального облысения главы государства. Первый аллонж "Король-Солнце" принял из рук своего парикмахера Бенуа - это была копна пышных золотисто-рыжеватых натуральных волос, очень похожая на львиную гриву. Вслед за Людовиком парики стали носить все французские аристократы.

Позднее, когда в моду вошли белоснежные аллонжи, волосы стали обильно опудривать мукой или специальной пудрой для париков. При этом, аллонжи для дворян делали исключительно из натуральных женских волос, даже существует версия, что часто локоны срезали у казненных людей. Стоили такие парики очень дорого, но люди высшего сословия, конечно, могли себе это позволить. Явиться на публике без головного убора считалось моветоном. Те, кто не мог оплатить дорогостоящий аллонж - чиновники, буржуа, клерки и офицеры - довольствовались париками из шерсти овец или коз, покупали экземпляры из хвостов лошадей или собак. Интересно, что парики из хвостов до сих пор надевают судьи в Англии и Австралии.

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Первая причина, почему раньше носили седые парики, белые, рыжие или темные, заключалась как раз в страхе предстать перед обществом без волос. Мужчины стыдились облысения, которое могло настигнуть владельца некогда прекрасной шевелюры по разным причинам не только из-за возрастных изменений. Дело в том, что с XV века в Европе бушевал сифилис, от которого люди не только покрывались сыпью и язвами, но также теряли зрение, рассудок и волосы на голове. Для того чтобы скрыть признаки болезни, мужчины, предпочитавшие беспорядочные половые связи, использовали парики - они позволяли замаскировать шрамы и рубцы на голове.

Вторая причина - вши, которым удавалось пробраться не только к голове бедного крестьянина, но к и пышной шевелюре зажиточного человека. Бороться с насекомыми пытались разными способами, но быстро пришли к тому, что состричь волосы и просто надеть парик - это лучшее решение. Когда аллонж терял привлекательный вид, его владелец шел к парикмахеру, там парик стирали, кипятили, сушили, расчесывали и отдавали клиенту обратно.

Зачем пудрили лицо в Европе

Люди, даже очень поверхностно знающие историю, знакомы с термином "черная оспа". Эта фраза стала именем нарицательным - настолько много жертв унесла эпидемия в Средние века. К XV столетию вся Европа напоминала одну сплошную больницу, врачи денно и нощно пытались бороться с инфекцией, но часто вирус оказывался сильнее. Тогда ученые не знали, с чем они имеют дело, и как одержать победу, поэтому заразился оспой чуть ли не каждый второй человек. Немцы даже придумали поговорку: "Von Pocken und Liebe bleiben nur Wenige frei", что переводится как "Немногие избегнут оспы и любви".

Отсюда становится ясно, что болели оспой люди всех сословий, поэтому выжившие аристократы в XVII-XVIII веках всячески пытались скрыть последствия. Люди быстро поняли, если опудрить лицо толстым слоем белил, шрамы утопали под толщей косметики, и это полностью устраивало представителей высшего общества. И так как оспой переболели практически все, спрос на пудру был огромным, пришлось создавать предложение.

К сожалению, таких технологий, как сейчас, в то время не было, и производители использовали белую минеральную краску - свинцовые белила. Этот же краситель был знаком художникам - он быстро высыхал и хорошо прокрашивал холст. Оказалось, что эти же свойства требуются и для лиц, покрытых шрамами от оспы, однако из-за своей токсичности свинец быстро отравлял организм. В итоге аристократы мучились от головных болей, тошноты, заболеваний кишечника и даже слепоты.

Мода на парики и пудру прошла только к концу XVIII века. На это, по большей части, повлияла Французская революция и наступивший после нее кризис - ношение аллонжей стало не только немодным, но и экономически невыгодным, а также попросту неоправданным - европейские государства держали курс на демократические ценности и равенство людей, отказываясь от атрибутов старого монархического режима и излишней роскоши.

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