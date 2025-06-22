Павел также показал лицо новорожденного малыша.

Украинский актер Павел Текучев, который известен по сериалу "Коп из прошлого" и фильму "Когда ты выйдешь замуж?", впервые стал отцом.

Новость о пополнении в семье написал сам новоиспеченный отец в Instagram. Актер опубликовал трогательное видео с женой Ангелиной и новорожденным сыном, имя которого пока не рассекречивает.

"Сын. Твое рождение - самый дорогой подарок всей жизни", - подписал Текучев, который вчера, 21 июня, праздновал также свой день рождения.

Позже актер нежно обратился к жене и поблагодарил ее за сына.

"Я самый счастливый мужчина в мире, потому что именно ты родила мне сыночка. Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Ты будешь лучшей мамой в мире. Я люблю тебя", - написал Павел.

К слову, Павел и Ангелина являются актерами Киевского национального театра имени Леси Украинки. Они познакомились во время репетиций и уже шесть лет вместе. В январе этого года пара сообщила, что готовится стать родителями и провела гендер-пати в кругу родных и друзей.

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая Леся Никитюк родила первенца. Она также показала первые фото с малышом в сети.

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