Силы обороны Украины сочетают активную оборону и активные наступательные действия.

Вооруженные силы Украины не собираются отсиживаться в глухой обороне. Штурмовые части войск масштабируются. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

"Что касается наших планов и намерений. Конечно, мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конце концов приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории", - подчеркнул Сырский.

В этой связи, Главнокомандующий ВСУ рассказал о сочетании оборонительных действий с активной обороной и активными наступательными действиями. "То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - отметил он.

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По его словам, для этого создали и масштабируются части штурмовых войск.

"Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции... и по состоянию на сейчас воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех, а его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине. Есть планы, есть взгляды на расширение этих частей. Все зависит от того, как мы сможем воплотить эти изменения", - сообщил Сырский.

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Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины восстановили контроль над селом Андреевка на Сумщине. Продвижение оккупантов в области было остановлено на расстоянии 7 км от границы.

Президент Украины добавил, что врага удалось остановить. "Максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы", - подчеркнул он.

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