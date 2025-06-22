Шесть-семь подразделений СБС должны вошли в 10 частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника дронами, сообщил главнокомандующий.

Новый командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди должен более эффективно развивать этот современный род войск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Сирский отметил, что новоназначенный командующий СБС "Мадьяр" имеет огромный опыт, поскольку прошел на войне путь от добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, а сейчас - командующий этого нового рода войск.

"Он очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде. Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением", - сообщил главком.

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При этом перед новым командующим стоит задача эффективнее развивать этот современный род войск, подчеркнул Сырский.

"Провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. Вы знаете, что с этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем", - добавил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника дронами.

"И я знаю, что он их выполнит", - убежден Сырский.

Как сообщал УНИАН, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем. С этой должности глава государства уволил Вадима Сухаревского, но переназначил на должность заместителя командующего оперативного командования "Восток".

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