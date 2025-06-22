США ждут ответных ударов от Ирана, впереди решающие двое суток, - NBC

Чиновники Пентагона говорят, что СШАС рассматривают вероятность нападения как на свои базы на Ближнем Востоке, так и на собственно свою территорию.

США ожидают ответа Ирана после сокрушительных ударов по ядерным объектам. Следующие 48 часов могут стать решающими, пишет NBC.

Администрация президента Дональда Трампа находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая возможных ответных действий со стороны Тегерана. Как сообщают источники издания в Министерстве обороны США и Белом доме, ближайшие 48 часов вызывают особое беспокойство.

По словам чиновников, пока неизвестно, где именно может произойти ответ Ирана - будет ли он сосредоточен на объектах за пределами США или нацелен и на американскую территорию. Рассматриваются оба варианта.

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Иран уже имеет разработанные планы для атаки на американские базы на Ближнем Востоке, заявили двое чиновников, знакомых с текущим военным планированием. В то же время, в начале недели не было признаков немедленной реализации этих планов.

Американские военные объекты находятся в состоянии максимальной боевой готовности еще с весны, но после начала войны между Израилем и Ираном 13 июня ситуация значительно обострилась. Представители оборонного ведомства предупреждают, что риск ударов по американским объектам со стороны Ирана или его прокси-сил в регионе вырос до критического уровня.

Аналитики отмечают, что ситуация в Персидском заливе может стать детонатором для более масштабного конфликта, особенно учитывая присутствие американских военных сил в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Ираке. Напряжение также усиливается из-за активизации хуситов в Йемене и угрозы атак на морские маршруты в Красном море.

США атаковали Иран - главные новости

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Известно, что во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

После атаки Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно заключить мир. Иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны.

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