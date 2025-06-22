Более 300 тонн взрывчатки: эксперт раскрыл, чем США атаковали Иран

Считает, что удары нанесены бомбами12 бомбу GBU-57 и ракетами "Tomahawk"

Соединенные Штаты Америки использовали 12 бомб GBU-57 во время ударов по ядерным объектам Ирана.

Об этом сказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце в эфире Радио NV.

"Соединенные Штаты Америки использовали 12 бомб GBU-57, каждая из которых весит около 15 тонн и фактически имеет эквивалент до 30 тонн тротила, то есть речь идет суммарно о более 300 тонн взрывчатых веществ", - отметил он.

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По его словам, во время этой операции США задействовали самолеты - невидимки- бомбардировщики Spirit Б2, которые впервые выполняли такую задачу именно с этими видами боеприпасов, нанося удары по защищенным объектам. Он добавил, что в первую очередь речь шла о заводе Фордо. "А два других объекта были атакованы крылатыми ракетами типа "Tomahawk". По разным оценкам было использовано до 30 таких ракет", - сказал Долинце.

Ксперт отмечает, что на сегодняшний день открытым остается вопрос насколько такая атака с использованием стратегических бомбардировщиков дала результаты, удалось ли не только уничтожить поверхность над бункером, но и пробить его и разрушить инфраструктуру самих бункеров.

Долинце сказал, что по состоянию на сегодня есть определенное преимущество Израиля относительно Ирана в воздухе и они могут обеспечивать достаточно эффективное уничтожение и защищенных, и открытых объектов, а также делать невозможным любое скопление живой силы и техники на территории Ирана.

"Мы видим, что не только Израиль, но и США чувствуют себя спокойно в воздушном пространстве возле Ирана и над ним. Потому что хоть бомбу GBU-57 запускаются со стратегических бомбардировщика, но все же для выполнения такой задачи необходимо осуществить фактически подлет достаточно недалеко от самой зоны нанесения поражения и возможно необходимо было осуществлять прямо непосредственный пролет над соответствующими ядерными объектами, хотя сама бомба имеет определенные минимальные элементы донаведения", - отмечает Долинце.

Он считает, что в случае продолжения таких достаточно активных боевых действий большая часть авиации Ирана может быть подавлена. "И если говорить об охоте за пусковыми установками, то в условиях подавленности ПВО, они становятся легкими целями", - сказал эксперт.

США атаковали Иран

Как сообщал УНИАН, рано утром в воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерной инфраструктуре Ирана.

По данным издания The New York Times, впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

По данным источников газеты, США применили бомбу MOP, которую еще называют уничтожителем бункеров. Вероятно, ею были нанесены удары по ядерному исследовательскому центру Фордо, спрятанному в горе.

Также один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что американские истребители B-2, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам рано утром в воскресенье, летели без остановок около 37 часов со своей базы в Миссури, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

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