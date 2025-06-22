В некоторых случаях после отбеливания в домашнем растворе с изделиями из ткани нужно будет дополнительно поработать.

Любители белого не раз сталкиваются с тем, что оно теряют внешний вид – желтеет или сереет. И далеко не все знают, как отбелить белые носки, тюль или кухонные полотенца эффективно.

Есть народный лайфхак, который поможет сделать ткани снова белоснежными, и при этом понадобится только несколько дешевых таблеток из аптеки, горячая вода и порошок, гель или капсулы, которыми вы обычно стираете вещи.

Как отбелить кухонные полотенца и другие изделия из ткани

Нужно будет сходить в аптеку и прикупить блистер таблеток аспирина. Эти таблетки – самый главный ингредиент раствора.

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Вот чем отбелить белые вещи от желтизны:

Растолочь 5 таблеток аспирина.

Растворить таблеточный порошок в 2 литрах кипятка.

В подготовленный раствор опустите на ночь полотенца, носки или тюль. Теперь вы знаете, как отбелить вещи, – утром изделия будут совсем не такими.

Если же желтизна или серость еще немного осталась после аспиринового раствора, тогда перед обычной стиркой нужен еще один этап очистки.

Как отбелить белые вещи окончательно

Возьмите хозяйственное мыло с отбеливающим эффектом, наберите теплую воду, опустите туда изделия из ткани и натрите тщательно вспененным мылом. Оставьте вещи в мыльном растворе минимум на три часа. Потом просто постирайте все с обычным порошком.

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