Также ранее в отношении Саакашвили были вынесены приговоры и по другим делам.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату бюджетных средств по так называемому "делу о пиджаках". Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По информации журналистов, решение огласил судья Тбилисского городского суда Балри Кочламазашвили. Также бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафован на 300 тысяч лари (3,9 млн грн - УНИАН).

В издании напомнили, что Саакашвили и Джанашия не один раз отвергали обвинения и подчеркивали, что процесс носит политический характер.

Видео дня

В то же время в прокуратуре уверяли, что с 1 мая 2009 года до 25 февраля 2013 года по поручению и организацией Саакашвили для его личных целей из государственного бюджета было потрачено 9 млн лари (по состоянию на те годы около 5,4 млн долларов).

"В деле представлены сотни тысяч лари расходов на косметические услуги, предоставленные в ведущих клиниках за рубежом: невозможно связать эти расходы с политикой непризнания оккупированных территорий. Также в деле представлены документы, подтверждающие оплату обучения тогдашнего президента, которая обошлась бюджету в 60 000 лари. Эти расходы нельзя считать расходами, понесенными в интересах страны", - отметил судья перед оглашением приговора.

В "Эхо Кавказа" подчеркнули, что Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него были вынесены по двум другим делам, а именно о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

"Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михеила Саакашвили - 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти только 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы", - подытожили в материале.

Михеил Саакашвили - последние новости

Ранее бывший президент Грузии прокомментировал отношения между Трампом и Зеленским. Саакашвили считает, что президент США является умным человеком и "совсем не сумасшедшим".

"Я хочу напомнить, что даже во Вторую мировую войну у Черчилля сначала были сложные переговоры с тогдашним президентом Соединенных Штатов Рузвельтом. И он (Черчилль - УНИАН) потратил где-то год - полтора чтобы убедить Рузвельта помочь антигитлеровской коалиции", - напомнил он.

Также сообщалось, что осенью прошлого года Саакашвили обратился к грузинской оппозиции и призвал людей выходить на протесты в стране. Такие заявления политика прозвучали на фоне результатов выборов в Грузии. Он отметил, что оппозиция одержала убедительную победу, однако их результаты сфальсифицировали чиновники.

Вас также могут заинтересовать новости: