На Курщине ВСУ контролируют 90 квадратных км территории, - Сырский

Вооруженные силы Украины не дали возможности россиянам перебросить войска с Курщины на другие направления.

В Глушковском районе Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Сирский напомнил, что в свое время украинская Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч.

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"Это дало нам возможность ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

При этом, по его информации, в апреле 2025 года российские части - а это около 60 тысяч человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) - получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.

"Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления", - отметил Сырский.

В частности, одна из российских бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление.

"И сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия именно в Глушковском районе, на российской территории", - сообщил Главнокомандующий.

В этой связи, учитывая такую ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. В частности, две десантные дивизии, еще четыре основные бригады вооруженных сил России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослободском направлении.

"Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию Российской Федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", - сообщил Сырский.

Он добавил, что нашей группировкой руководит бригадный генерал Олег Апостол, который был назначен на должность командующего Десантно-штурмовых войск. По словам Сырского, руководит достаточно удачно.

"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", - констатирует Сырский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у россиян безумные планы на Сумщине, но Силы обороны сдерживают врага и не дают возможности захватчикам реализовать эти планы.

7 июня 2025 года Воздушные силы Украины провели успешную операцию на Курском направлении, в результате которой был сбит российский истребитель Су-35.

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