Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. Под ударом оказались Фордо, Натанз и Исфахан. Как сообщил президент США Дональд Трамп, на основной объект - Фордо - был сброшен полный боезапас бомб. При этом он предостерег Иран от ответа и заявил, что страна должна немедленно заключить мир. Иначе, мол, Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны.

Стоит начать с того, что удар состоялся "22 июня, ровно в четыре утра". Вкладывали ли американцы какой-то символический смысл в дату? Трудно сказать. Но точно можем говорить, что в Кремле это будут воспринимать как "тонкий намек на толстые обстоятельства".

Прежде чем попытаться проанализировать возможные варианты развития событий, надо обратить внимание на то, что режим аятолл сейчас перешел в состояние, единственной целью которого является сохранение режима. То есть, некий режим самосохранения.

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Поэтому все дальнейшие действия будут определены исключительно в следующем ключе: это поможет или не поможет сохраниться.

На самом деле вариантов у Ирана немного. Первый - сделать имитацию ответа (это мы неоднократно видели за несколько последних лет). Второй - зайти "с козырей" и начать перекрывать движение по Ормузскому проливу. Однако, исходя из основной цели - сохранения режима - первый вариант более вероятен.

Представляется, что этот лайт-вариант полностью устроит президента США Дональда Трампа. Но остается непонятным, как дальше будет себя вести Израиль, который, похоже, считает, что есть возможность изменить режим в Иране. Насколько серьезно может надавить США на израильского премьера Нетаньяху, пока сказать сложно. Хотя повторюсь: Трамп заинтересован в скором окончании "победоносной войны", которая явно усилит его рейтинг.

Также мы не можем исключать, что слова о посредничестве России в этой войне имели в виду, то, что Россия должна донести Ирану, что в случае имитационного ответа и окончания боевых действий без "глупостей" в Персидском заливе, США не будут настаивать на смене режима в Иране. Но, подчеркиваю, это предположение.

Если же все пойдет по мягкому сценарию, можно не сомневаться, что Трамп улучшит свой рейтинг и, с большой долей вероятности, войдет в осень с положительным рейтингом.

На этом фоне и перед началом избирательной кампании в Конгресс, санкционной антироссийской коалиции (Украина, ведущие страны ЕС и ряд влиятельных республиканцев) будет очень сложно давить на Трампа. В то же время, в случае негативного сценария, резко вырастут цены на энергоносители и США будут иметь огромные проблемы на Ближнем Востоке. Это также может негативно влиять на возможности давления на Трампа в этом вопросе.

Украине точно выгоднее лайт-вариант. Ведь Россия не получит дополнительные финансовые ресурсы. А рейтинговый эффект от "быстрой победы" довольно быстро может развеяться.