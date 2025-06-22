Украинцы могут съездить на отдых, не потратив все накопления.

Организация отдыха на море в условиях войны - тот еще квест, ведь нужно учесть огромное количество факторов. Подумать о визе, страховке, накопить денег, найти жилье и в принципе дождаться поездки. Оказалось, что украинцы могут поехать в отпуск, потратив не более 20-40 тысяч гривень. Где самый дешевый отдых на море за границей - читайте в материале.

Куда лучше всего поехать на море за границу - бюджетные варианты

Есть три страны, которые стабильно выбирают туристы из Украины - Болгария, Египет и Турция. По всем этим направлениям есть дешевые туры, но поехать отдохнуть можно не только туда. Посмотрим, какая страна самая дешевая для отдыха, включая вышеназванные, и что предлагают туроператоры.

Черногория

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Туры в Черногорию стоят в пределах 18-25 тысяч гривень. За такую стоимость можно посетить Петровац, Бечичи, Сутоморе или Будву. Нередко бывают туры в Черногорию из Украины - из Львова или Киева. В целом, отдых в Черногории нельзя назвать дорогим - по стоимости он почти такой же, как в популярной Болгарии.

Болгария

Украинские туроператоры предлагают путевки в Болгарию на море - цены колеблются в диапазоне от 13 до 20 тысяч гривень в зависимости от условий (включены питание и трансфер или нет), а также локации и класса отеля. Туры в Болгарию одни из самых бюджетных - за 15-20 тысяч гривень поехать на Золотые пески или Солнечный берег не составит труда.

Албания

Албания также открывает свои объятия для туристов - предложения туроператоров довольно бюджетные. Отдых в Албании на одного человека обойдется вам в пределах от 19 000 до 30 000 гривень, в основном. Это будет Дуррес, Саранда, Вльора или Ксамиль, если рассматривать самые бюджетные варианты. Однако туры в Албанию могут быть и дороже - все зависит от города, в котором вы хотите оказаться, типа отеля и условий проживания. Если желаете ехать из Украины, то менеджеры по туризму предложат вам два варианта выезда - из Киева и Львова.

Хорватия

Отдых в Хорватии для украинцев обойдется в 25-40 тысяч гривень, именно такой ценовой диапазон наблюдается на сайтах туроператоров. Есть бюджетные туры в Хорватию - за 25-30 тысяч можно поехать в Макарскую ривьеру или Омиш ривьеру, а вот заплатив от 30 до 40 тысяч за тур удастся отдохнуть Подстране, Трогире или Шибенике.

Греция

За отдых в Греции придется отдать чуть больше - за 30-40 тысяч с человека вам предложат отель в Афоне, Пиерии, Ситонии или Кассандре. Туры в Грецию на остров Крит или Салоники обойдется дороже - более 40 000 гривень, особенно в сезон.

Турция

Стоимость туров сейчас стартует от 30 000 гривень и останавливается на отметке в 40 000. Чуть меньше тысячи долларов стоит хороший трехзвездочный или четырехзвездочный отель в Кемере, Алании, Белеке или Бельдиби с проживанием, питанием, трансфером и медицинской страховкой. Многие украинцы выбирают для себя отдых в Турции все включено - недорого, красиво и очень уютно.

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