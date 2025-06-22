Удары по ядерным объектам Ирана: США впервые в истории применили 13-тонную сверхбомбу, - NYT

По данным источников, истребители B-2, которые нанесли удары по иранским объектам, летели без остановок около 37 часов.

Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, пишет The New York Times.

По данным источников газеты, США применили бомбу MOP, которую еще называют уничтожителем бункеров. Вероятно, ею были нанесены удары по ядерному исследовательскому центру Фордо, спрятанному в горе.

Также один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что американские истребители B-2, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам рано утром в воскресенье, летели без остановок около 37 часов со своей базы в Миссури, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

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Атака США на Иран - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

После атаки Дональд Трамп опубликовал в Truth Social скриншот с OSINT-аккаунта Open Source Intel с текстом "Фордо больше нет".

Он также заявил, что Иран должен немедленно заключить мир. Иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны, заявил он во время пресс-конференции в Белом доме по итогам атаки.

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