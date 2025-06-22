Наверное, многие уже видели игрушку Лабубу - смесь кролика и сказочного монстрика. Это - существо с мягким телом, большими глазами и зубастой улыбкой.

Лабубу в мире, где "живое" - чаще то, что заряжается, а не то, что дышит, стало настоящей сенсацией. Монстрик, по данным Financial Times, обошел по продажам даже Barbie и Transformers вместе взятые.

Также говорится о том, что и дети, и взрослые обнимают Лабубу, в среднем, 213 раз в день.

Цифра, которая с первого взгляда выглядит мимишной, на самом деле - печальная статистика глубокой компенсации потери и отсутствия прикосновений в мире, где люди прячутся за аватарками. Это - попытка прикосновением вернуть себе себя. Попытка зацепиться за что-то мягкое в мире, который уже давно стал сплошь цифровым и жестоким...

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В Украине Лабубу только набирает популярность, однако есть и собственное "плюшевое успокоительное" - Капибару. В то время, когда война продолжается, ракеты падают, а родители - военные, волонтеры, гражданские, - а иногда и друзья уходят в Засветы, игрушки всегда молча остаются.

Сегодня дети не столько играют, сколько потребляют. Поясню: количество времени, которое ребенок проводит в TikTok, уже вдвое превышает количество времени с родителями (Ofcom, 2024). Они взаимодействуют с сенсором, а не смыслом. У них исчезает способность к привязанности, потому что она не успевает сформироваться... Очевидно, поэтому и Лабубу, и Капибара превращаются в своеобразный антигаджет. И он каким-то образом возвращает внимание поколению Альфа, которое вообще не знает, что такое любовь без Wi-Fi.

В 2025 году эмоциональная изоляция признана одной из главных угроз ментальному здоровью в Европе (WHO, 2025). А самая большая нехватка чего-то у взрослого населения - это не о деньгах, а об отсутствии телесного тепла. В среднем, взрослый украинец ежедневно получает менее трех секунд физического контакта.

Мы перестали обниматься, касаться собеседника и всегда держим границы своей безопасности.

В постковидном, поствоенном, гиперцифровом мире тело стало чем-то неудобным. Его надо тренировать, фильтровать, скрывать, стесняться и не подвергать себя буллингу. Мы, к сожалению, оставили эмпатию, как игрушку детства - где-то между первой смертью героя в Pokemon и первым потерянным другом в Фейсбук или TikTok... И на фоне этого дефицита появляется "монстрик" или странное "животное" - компактное, мягкое, приятное "нечто". Которое можно держать, которого можно касаться и прижимать, которому можно отдавать свою тревогу, с которым удобно и ругаться, и плакать.

Поэтому эти Лабубу или Капибары - это совсем не об игрушках. Это - о громком сигнале. Это - коллективное "плюшевое успокоительное", которое кричит о настоящих потребностях.

На него стоит обратить внимание. И, пока мир меряет успех миллиардами или политическими играми, возможно, стоит попробовать по-другому. Начните обниматься и вспоминать, что мы - несокрушимые украинцы, и мы - люди!

P.s. Если вы читаете это со смартфона, отложите его, пожалуйста. И, для начала (понимаю, что объятия с незнакомцами на улице могут быть не уместны), улыбнитесь кому-то, кто рядом.