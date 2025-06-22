'Наращиваем масштабы': главком ВСУ анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ

Эффективность ударов дронами DeepStrike в 15 раз превышает затраты для поражения.

Военные объекты на территории Российской Федерации будут и в дальнейшем поражаться. Украина будет наращивать наращивать масштабы и глубину этих ударов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

"Что у нас работает? DeepStrike. Наверное, это одна из самых сильных наших сторон, когда мы имеем эффективность, которая в 15 раз превышает наши затраты поражения. Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны", - отметил Сырский.

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При этом, как уверяет Главнокомандующий ВСУ, поражения объектов на территории России по направлению DeepStrike будут продолжаться.

"Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения - мы воюем и уничтожаем сугубо военные объекты", - подчеркнул Сырский.

Глубокие удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, эксперт издания Defence Express Иван Киричевский убежден, что выход на показатели производства 36 тысяч дронов Deep Strike в год свидетельствует о том, что дальнобойные удары по России от Украины никогда не закончатся.

Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отмечает, что украинские дальнобойные атаки имеют негативные последствия для экономики страны-агрессора.

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