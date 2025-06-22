Присоединение США к войне несет в себе огромный риск еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке, что поставит под угрозу безопасность как США, так и Израиля, пишет издание.

Нанеся удары по Ирану и присоединившись к войне Израиля против Исламской Республики, президент США сделал самую большую ставку за все свои четыре с половиной года президентства, пишет Financial Times.

Главное, на что рассчитывает Трамп, - что Иран и его союзники на Ближнем Востоке настолько ослаблены, что президент США может считать свое вмешательство одновременно ограниченным и успешным. Это также расчет на то, что напуганный Тегеран быстро будет стремиться к договоренностям, а не к мести, говорится в материале.

"Если Трамп прав, он достигнет цели внешней политики США, которую разделяли несколько администраций, - устранение иранской ядерной угрозы - и сделает это относительно небольшими затратами", - пишет издание.

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В то же время, отмечается, этот шаг несет в себе огромный риск еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке, что поставит под угрозу безопасность как США, так и Израиля, и может обернуться против главы Белого дома, который ранее обещал не втягивать Америку в новые глобальные конфликты.

"Все зависит от того, как отреагирует иранский режим - и пока непонятно, каковы его возможности и воля. [Но] иранская сеть в регионе все еще является смертельно опасной в оперативном плане, и она способна посеять больше нестабильности и террора, если решит это сделать", - заявил старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Брайан Катулис.

Издание отметило, что во время своей предвыборной кампании 2024 года Трамп утверждал, что во втором сроке станет миротворцем, который будет решать глобальные конфликты, а не провоцировать новые, но, оказавшись под влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он увидел в ударе по Ирану шанс стать лидером, способным применить американскую военную силу.

"В субботу Трамп, казалось, наслаждался своим переходом от изоляциониста к разжигателю войны. Президент надел красную кепку с надписью "Сделаем Америку снова великой" и собрался с ключевыми советниками в ситуационной комнате Белого дома. Во время выступления после ударов он предупредил, что готов расширить военную кампанию против Ирана, если это потребуется", - говорится в материале.

По словам бывшей заместителя помощника министра обороны по вопросам Ближнего Востока Даны Строул, которая сейчас работает в Вашингтонском институте ближневосточной политики, воинственная смена Трампа в отношении Ирана противоречит его предыдущей позиции во внешней политике.

"Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к дипломатии, желании заключить сделку и желании, чтобы его оценивали по тем войнам, в которые Соединенные Штаты не вступили", - сказала она.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен осудил Трампа за вступление в войну, отметив, что президент в ближайшие дни может ожидать критики внутри страны.

В то же время бывший представитель Государственного департамента США на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер, который сейчас работает в Фонде Карнеги за международный мир, сказал, что у Трампа "есть значительное политическое пространство" для продолжения боевых действий, особенно если Иран нанесет ответный удар. Впрочем, он также предостерег, что это окно возможностей может быстро закрыться, особенно если война расширится или вызовет новый энергетический кризис.

"Как это воспримут американцы, если начнут гибнуть их соотечественники, а цена на нефть превысит $100 за баррель - это уже другой вопрос", - отметил Миллер.

Тем временем ведущий демократ в Комитете Сената по вооруженным силам Джек Рид назвал вступление США в войну с Ираном "колоссальной авантюрой со стороны президента Трампа". По его словам, "пока никто не знает, оправдает ли она себя".

Вступление США в войну Израиля с Ираном: главное

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Трампа, на основной объект - Фордо - был сброшен полный боезапас бомб. Он поздравил "великих американских воинов" и добавил, что "в мире нет другой армии, которая могла бы сделать это".

Также президент США заявил, что Иран должен немедленно заключить мир, иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны. Он подчеркнул, что осталось еще много целей, и хотя "сегодняшняя была самой сложной" и, возможно, самой смертоносной, однако, если мир не наступит быстро, США "будут преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством".

Издание NYT написало, что Иран оказался на грани войны с США после атаки на ядерные объекты. В ответ Иран заявил о готовности к масштабному ответу, предупредив об опасности дестабилизации всего региона.

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