Точно неизвестно, сколько голубей живут в нашей стране, отметила эксперт.

Городские голуби стали всеядными, но не вся еда им принесет пользу. Голубей часто кормят хлебом, но не все его виды безопасны для этих птиц.

Орнитолог из Львова Анна Кузьо рассказала УНИАН, чем можно кормить голубей, и указала на продукт, из-за которого состояние здоровья этих птиц может ухудшиться.

Много ли сейчас голубей в Украине?

В Украине живут разные виды голубей. Тот вид, который интересует людей, - это голубь сизый, поскольку птицы этого вида чаще всего встречаются в городах. Эти голуби могут иметь разное оперение.

Видео дня

Есть еще припутень - этот вид на протяжении последних 20 лет привыкает к жизни в городах. Такие голуби похожи на сизых голубей, но они больше. В народе этих голубей называют лесными, потому что в природе они гнездятся именно в лесах. Сейчас в городах припутней становится больше, и люди начинают их замечать.

И в украинской фауне есть еще редкая птица - голубь-синяк. Эта птица занесена в Красную книгу, и она гнездится в дуплах деревьев. Поэтому голубь-синяк и редкий, потому что ему нужно большое дупло, а для этого должны быть старые леса, а с этим у нас проблема. В городах этих птиц редко можно встретить - иногда они гнездятся в старых парках, где есть достаточно старых дуплистых деревьев (например, Стрыйский парк во Львове). Точное количество голубей в Украине неизвестно.

Есть ли у городских голубей гнезда?

В природе голубь сизый - обитатель скал, и он очень пуглив. В естественной среде в Украине дикий сизый голубь живет только в горной части Крыма. Эти птицы живут колониями, в отличие от голубя-синяка и припутня. В городах мы видим потомков одомашненных сизых голубей, и именно от этого вида пошло немало пород этих домашних птиц.

Одомашненные голуби убегали от людей и жили в населенных пунктах как дикие. Птицы скрещивались между собой, именно поэтому городские сизые голуби имеют так много расцветок. Поскольку дикие сизые голуби гнездились в скалах, их потомки используют для гнездования здания, которые напоминают им скалы.

Городские голуби могут гнездиться, в частности, на балконах, на каких-то выступах на зданиях, на лепнине, на кондиционерах, на чердаках домов. То есть гнездо голубя может появиться там, где эта птица сможет положить несколько веточек и отложить в них яйца. Ей нужна для гнездования небольшая "платформочка", поскольку их гнезда небольшие.

Обычно голуби откладывают в гнезде два яйца, то есть, если все хорошо, то вылупляется двое птенцов. В городах обычно всегда тепло, есть чем питаться, и сизые голуби могут давать потомство 6-8 раз в год. У остальных птичек только один гнездовой сезон, в течение которого они могут иметь 1-2 приплода.

Где живут птенцы городских голубей?

Птенцы городских голубей живут в гнездах, пока не оперятся и не смогут питаться самостоятельно. Пока птенец растет, он нуждается в пище от родителей - взрослые птицы птенцам отрыгивают им в клюв ферментированное зерно и растительную пищу. Когда оперение птенцов голубей сформируется, в тот же период у них завершается формирование пищеварительной системы, после чего они уже могут есть обычную растительную пищу, то есть не нуждаются в том, чтобы она прошла процесс ферментации.

Почему мы не видим птенцов голубей?

Мы не видим птенцов голубей, потому что, когда они совсем маленькие, то находятся в гнезде. А оперенные птенцы голубей имеют почти такой же вид, как и взрослые голуби. Если человек не разбирается в птицах, то он не поймет, что перед ним молодая, а не взрослая особь. Молодую особь от старшей можно отличить по клюву - он не полностью сформирован и еще не совсем оперен и кажется приплюснутым и длиннее.

Детеныш голубя как называется?

Голубёнок - это народное название птенца голубя. Орнитологи называют молодых птиц "ювенильными". Еще можно называть голубят молодыми особями, молодым голубем.

Сколько живут городские голуби?

В среднем городские голуби живут около 5 лет. Но эти птицы могут прожить и более 10 лет. На продолжительность жизни голубей влияет ряд факторов, в частности, питание, болезни, угрозы со стороны хищников.

Почему голуби не сидят на деревьях?

Некорректно утверждать, что голуби не сидят на деревьях. На самом деле эти птицы сидят в тех местах, где имеют возможность это делать. В целом городские сизые голуби - это не лесные птицы, но, если в городе будут деревья, то эти птицы могут там сидеть. Голуби преимущественно выбирают для сидения провода, поскольку оттуда имеют лучшую обзорность, чем на дереве, поскольку на деревьях им могут мешать ветви.

Можно ли голубям хлеб?

Голуби - это зерноядные птицы, и именно зерно они и должны есть. Также они могут потреблять траву. А хлеб ни для одной из птиц не является естественной пищей. Я бы вообще не давала бы птицам никакой хлеб.

Но птицам можно отдать сухой белый незацветший хлеб, который был превращен в крошку. Главное, чтобы хлеба не было много в рационе птиц. Большая доля хлеба в рационе приводит к недоеданию, ведь в хлебе мало действительно питательных веществ - только много быстрых углеводов. Очень плохо, когда люди бросают даже свежий хлеб, но большими кусками - половину батона или ломти хлеба. Это все очень быстро начинает портиться, то есть птицы будут есть уже испорченный хлеб, потому что мгновенно они его не выклевывают. То есть, если и даете хлеб, - то крошки и так, чтобы все сразу съелось. Черствый хлеб с плесенью может спровоцировать у голубей аспергиллез (заболевание легких).

Ученые провели исследования на цыплятах и пришли к выводу, что в случае кормления домашней птицы исключительно белым хлебом, изготовленным на дрожжах, через четыре-пять недель цыплята заболевают болезнью, похожей на полиневрит (поражение нервов).

У кур и голубей похожая физиология, но нельзя утверждать, что "хлебная диета" так же будет влиять на птенцов голубей, как и на цыплят.

Чего не переносят голуби?

Голубям не стоит давать ржаной хлеб. В таком хлебе содержится много кислот, особенно - молочной и уксусной, которые вызывают брожение. Эти кислоты могут вызвать расстройства пищеварения у птиц, поскольку их пищеварительная система не приспособлена к перевариванию кислой пищи.

Чем можно кормить голубей?

Голуби адаптировались к жизни в городах, они стали есть все, - даже мусор. Конечно, это не значит, что такая пища приносит им пользу. Такой бесполезный рацион может привести к тому, что продолжительность жизни особи сократится. Если вы хотите, чтобы голубь был здоровее - не кормите его хлебом, а лучше давайте зерно.

Я бы вообще не советовала подкармливать голубей, поскольку их численность и так растет, и ее следовало бы контролировать, а не способствовать тому, чтобы этих птиц становилось еще больше. В некоторых европейских городах запрещено подкармливать голубей, это сделано именно для того, чтобы их численность не росла.

В Украине нет запретов на то, чтобы подкармливать голубей. Но нужно подумать над тем, зачем это делается - если человек просто не хочет выбрасывать испорченный хлеб, то, скормив его голубям, может животным только навредить.

Что больше всего любят есть голуби?

Ученые провели исследование и выяснили, что из ряда продуктов - сушеных мучных червей, гранулированного арахиса, колотого гороха, кукурузы, семян подсолнечника и хлебных крошек голуби чаще всего выбирали именно семена подсолнечника и арахис.

Ранее Анна Кузьо рассказала УНИАН, что во Львове украинский орнитолог Андрей Бокотей в начале 1990 годов насчитал 3-4 тысячи пар сизых голубей, а во время учетов, проведенных с 2017 по 2018 годы, этих птиц насчитали более 17 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: