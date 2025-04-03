Тем, кто уже находится в Грузии, пока что разрешили остаться еще на год.

Грузия резко сократила сроки безвизового пребывания граждан Украины на грузинской территории. Соответствующие поправки к действующим миграционным правилам накануне приняло местное правительство.

Ранее Грузия позволяла украинцам находиться в стране до одного года без лишней бюрократии. На первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, то есть 24 февраля 2023 года, срок свободного пребывания украинцев в Грузии увеличили до двух лет, а в прошлом году - до трех лет. Теперь же последние поправки отменяются и правила пребывания украинцев в Грузии возвращаются к первоначальному состоянию.

Вместе с тем, этим же постановлением правительство Грузии разрешило остаться еще на год (до 24 февраля 2026 года) тем гражданам Украины, которые въехали и находились в стране по состоянию на 24 февраля 2025 года.

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Отношения Украины и Грузии

Как писал УНИАН, в последние годы отношения между Киевом и Тбилиси заметно охладели после того, как к власти в Грузии пришла партия "Грузинская мечта", которую называют пророссийской.

Так, в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Игоря Долгова из Грузии из-за "аморальной позиции" грузинских властей, которые отказались вводить санкции против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину и мешали грузинским добровольцам участвовать в Интернациональном легионе ВСУ. Грузинские власти назвали это решение недружественным шагом.

В последние годы грузинские власти несколько раз обвиняли Украину в том, что она якобы хочет втянуть Грузию в войну с Россией.

Во время парламентских выборов 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" сняла предвыборный ролик, в котором сравнивала кадры разрушенных россиянами городов Украины с цветущими городами Грузии. Таким образом грузинам давали манипулятивный псевдо-выбор между якобы неизбежной войной в случае победы оппозиции и мирной жизнью под руководством действующей власти.

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