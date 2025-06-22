Сырский: Переход армии на корпуса создаст резервы для контрнаступления

Реорганизация ВСУ должна способствовать более эффективному использованию всех имеющихся сил и средств на фронте.

Переход армии на корпусную систему должен создать больше дееспособных резервов, способных проводить активные контрнаступательные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сирский сказал на встрече с журналистами.

Сирский напомнил, что в прошлом году начата реорганизация Вооруженных Сил в условиях ведения боевых действий и предусмотрели создание армейских корпусов.

Видео дня

"Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), который создан уже на постоянной основе", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

При этом, он отметил, что уровень ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск) остается, а уровень ОТГ (оперативно-тактические группировки) - постепенно ликвидируется.

"Что имеем по состоянию на сейчас? Первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. В дальнейшем - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы. Таким образом у нас будет завершен переход на корпусную систему и соответствующая перестройка нашей обороны", - отметил Сырский.

По его словам, речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения нашей артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем.

"Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", - подчеркнул Сырский.

Как подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, процесс идет практически без задержек. Также, командиры корпусов подобрали свое управление. Всем им было предоставлено право подбирать заместителей, которых они желают.

"Таким образом у нас произошло значительное омоложение оперативного руководящего состава воюющей армии. Подавляющее большинство командиров корпусов - это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов - так же", - сообщил Сырский.

Он выразил надежду, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов.

Корпусная система в Украине

Как сообщал УНИАН, командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий считает, что первые результаты от перехода на корпуса следует ожидать примерно через три месяца. Значительные результаты будут в течение 6-8 месяцев.

В состав Третьего Армейского корпуса войдут пять бригад, среди них - Третья штурмовая, а также подразделения корпусного комплекта. Уже сформировано командное звено корпуса, а также полк беспилотных систем. Третий корпус будет стоять на трех столпах - боевая подготовка, профессиональный сержантский состав, технологии, управление и планирование.

Вас также могут заинтересовать новости: