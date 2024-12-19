Пророссийские сепаратисты поссорились во время обсуждения "законопроекта".

В самопровозглашенной Абхазии произошла стрельба возле здания незаконного "парламента". Убит один "депутат", второй ранен. Об этом сообщает абхазский телеграм-канал АМРА-life.

Сообщается, что в "парламенте" сепаратисты обсуждали "законопроект" о запрете майнинга криптовалют на территории псевдореспублики. Это привело к ссоре между участниками собрания.

"В ходе заседания Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Адгур достал ствол и стал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голандзия пытался их разнять", – пишет издание.

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Отмечается, что оба раненных были доставлены в больницу, и уже там депутат Голандзия скончался от ранения в голову. Второй депутат получил более легкое ранение в руку, хотя его состояние тоже оценили как "тяжелое".

Глава абхазского "МВД" Роберт Киут утверждает, что стрелявший Адгур Харазия скрылся в неизвестном направлении.

Следует отметить, что Адгур Харазия дважды был "мэром" оккупированного города Сухуми, номинальной "столицы" сепаратистов. В 2020 году его задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку и в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Ситуация в Абхазии: последние новости

Как писал УНИАН, в ноябре в оккупированной Абхазии состоялись масштабные по местным меркам народные протесты. Люди выражали недовольство недавно подписанным "Соглашением об инвестиционной деятельности между Россией и Абхазией". Этот договор позволял российским фирмам инвестировать в абхазскую недвижимость.

В ходе протестов произошли стычки жителей с силовиками. Протестующим удалось проникнуть в здание парламента. Также звучали требования об отставке "президента" самопровозглашенной республики.

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