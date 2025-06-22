Алексей также обратился с просьбой к украинцам.

Украинский актер театра и кино Алексей Воротников, который играл в сериалах "Чужие грехи" и "Сага", пополнил ряды ВСУ.

Этой новостью поделился сам 32-летний актер в Instagram и опубликовал фотографию в военной форме.

"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Нужны вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", - написал Алексей.

Видео дня

В каком именно подразделении будет нести службу актер - он не уточнил.

Реакция сети

Решение Воротникова поддержали подписчики и коллеги. Они оставили много комментариев под постом мужчины:

"Береги себя"

"Горжусь еще больше"

"Будь осторожным".

К слову, Алексей родился в Одесской области. Получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Начинал свою актерскую карьеру в театре, а затем снимался в кино. Самые известные его работы - это сериалы "Выходите без звонка 2", "Сага", "Чертова сковородка" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, что сын телеведущего Константина Грубича - Ярослав - мобилизовался.

Вас также могут заинтересовать новости: