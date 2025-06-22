Спецпредставитель Трампа рассчитывает, что белорусский диктатор поспособствует в окончании войны в Украине.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог встречался в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, надеясь на его помощь в прекращении войны между Россией и Украиной, пишет The New York Times.

В статье говорится, что это была первая встреча между высокопоставленным чиновником Белого дома и белорусским лидером за более чем пять лет, и этот визит "ознаменовал резкий поворот" от политики администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая пыталась изолировать Беларусь путем усиления экономических санкций.

Издание привело слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт о том, что во время шестичасовых переговоров речь шла об американских и европейских санкциях против Беларуси, войне в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношениях Беларуси с Россией и Китаем.

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"На фоне визита господина Келлога маячил деликатный вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесное партнерство между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным", - пишет издание и напоминает, что именно такой была цель, когда бывший госсекретарь президента Трампа в конце его первого срока Майк Помпео встречался с Лукашенко в 2020 году.

Впрочем, отмечается, эти усилия потерпели крах через шесть месяцев, после того, как в августе белорусский диктатор заявил о победе на президентских выборах и начал жестокое подавление уличных протестов.

"Цели Келлога менее амбициозны, они сосредоточены не столько на отделении Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной", - говорится в статье.

По словам бывшего дипломата Евросоюза Балаша Ярабика, который недавно посещал Минск, решение президента США Дональда Трампа направить своего спецпосланника в Беларусь "является серьезным дипломатическим обновлением", основанным на признании Беларуси "как соответствующего игрока в региональной дипломатии" и отклонении от предыдущей сосредоточенности на репрессивной диктатуре Беларуси.

"Беларусь - это уже не просто моральное дело, это геополитический вызов", - сказал Ярабик, добавив, что Соединенные Штаты и Беларусь имеют общий интерес в прекращении войны в Украине.

Визит Келлога к Лукашенко: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 21 июня, Келлог приехал в Беларусь и встретился с Лукашенко. Как писали белорусские СМИ, на повестке дня переговоров Лукашенко и Келлога "были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения".

На фоне визита представителя администрации США в Минск в Беларуси освободили из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского - мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Всего было освобождено 14 человек, среди которых 21-летний Кирилл Балахонов, приговоренный к 3,5 годам за участие в закрытом чате из пяти участников, который в Беларуси был признан экстремистским формированием, 69-летняя белоруска Галина Краснянская, которая имеет и гражданство Швеции, бывший доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, журналист "Радио Свобода" Игорь Карней.

По мнению экс-посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, вряд ли Лукашенко может снова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, такого формата, как "Минск", больше не будет - он не нужен ни Украине, ни Москве.

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