Эрик Такер считает, что Apple не сможет реализовать те функции, которые были заявлены на WWDC.

Акционер Apple Эрик Такер подал коллективный иск против компании, обвинив её в нарушении федеральных законов США о ценных бумагах. Причиной стала задержка релиза функции персонализированной Siri, которая должна была стать флагманским элементом обновления iOS 18 с интеграцией Apple Intelligence.

По словам Такера, Apple ввела инвесторов в заблуждение, утверждая, что новая Siri с ИИ-возможностями будет выпущена в течение текущего продуктового цикла, то есть до конца 2024 года вместе с линейкой iPhone 16.

Однако, как утверждает иск, на момент анонса у Apple не было не только рабочей версии, но даже функционального прототипа. Тем не менее, компания представила технологию как готовую на презентации WWDC 2024, что, по мнению истца, искусственно поддерживало цену акций:

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"На момент WWDC 2024 у Apple не было рабочего прототипа персонализированной Siri на базе ИИ, и у компании не было разумных оснований полагать, что она сможет выпустить эту технологию в рамках продуктового цикла iPhone 16, если вообще сможет".

Особое внимание в иске уделяется тому, как задержка повлияла на стоимость ценных бумаг. После того как стало известно, что релиз Siri откладывается, акции Apple упали почти на 13%, что привело к убыткам среди акционеров, включая самого Такера.

Он утверждает, что компания нарушила свои обязанности по раскрытию достоверной информации, создав у инвесторов ложные ожидания.

Apple заявляли, что показанная технология была реальной, в компании признали, что она не готова к запуску из-за проблем с надёжностью. В итоге релиз Siri с ИИ сначала перенесли на iOS 18.4, затем на 18.5, а теперь - вовсе на следующий год.

Ранее Bloomberg объяснил, почему Apple перенесла Siri с ИИ. Как сообщает издание, Siri 2.0 работает только в 65% случаев.

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