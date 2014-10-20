В Нидерландах опровергли версию о голландской подводной лодке в территориальных водах Швеции

Голландская подлодка не могла послужить причиной иностранной подводной активности в районе Стокгольмского архипелага. Об этом заявила глава департамента по связям с общественностью ВМС Нидерландов Карен Лоос, сообщает ТАСС.

По ее словам, голландская подлодка действительно принимала участие в международных учениях в Балтийском море на прошлой неделе. Однако, подчеркнула Лоос, в пятницу, 17 октября, когда у берегов Швеции была зафиксирована иностранная подводная активность, "субмарина уже была в Таллине и, соответственно, не могла иметь никакого отношения к тому, что происходило в районе Стокгольмского архипелага".

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В пятницу шведские военные начали усиленные поиски иностранной подводной лодки в акватории Стокгольмского архипелага. Как, проинформировал, в частности, в воскресенье на пресс-конференции в Стокгольме контр-адмирал Андерс Гренстад, шведские вооруженные силы продолжают проверку акватории. "Операция будет продолжена. Район поисков смещен на юг", - добавил он.

Шведские СМИ утверждали, что объектом поисковой операции может быть российская подлодка. В частности, газета "Свенска дагбладет" предполагает, что субмарина может находиться в аварийном состоянии.

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Источник в российском Минобороны, комментируя ТАСС сообщения об аварийной субмарине, заявил, что "поиски российской подлодки идут безуспешно, потому что ее там не было". Он призвал шведскую сторону обратить внимание на голландскую субмарину, которая на минувшей неделе отрабатывала в непосредственной близости от Стокгольма практические задачи.

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Выход к Балтийскому морю имеют девять государств. Помимо Швеции, это - Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия и Эстония. Собственным подводным флотом располагают лишь Германия, Польша, Россия и Швеция.