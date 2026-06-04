Эта песня стала хитом №1 ровно 59 лет назад

Композиция "Respect" считается "Лучшей песней всех времен".

Хит "Respect" американской певицы в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел Ареты Франклин ровно 59 лет назад поднялся на первую строчку в музыкальном чарте Billboard Hot 100.

Как пишет Parade, тогда трек "Королевы соула" продержался четыре недели в лидерах, а также возглавлял чарт Billboard U.S. Hot Rhythm & Blues Singles в течение восьми недель.

Кстати, "Respect" до сих пор не теряет своей популярности, а журнал Rolling Stone поднял песню с 5-го места на первое в своем списке "500 лучших песен всех времен".

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Хит Respect – что важно знать

Трек стал первым хитом Ареты Франклин, который принес ей признание слушателей.

"Она услышала в песне то, чего никто другой не слышал. Франклин изменила гендер, села с сестрами Кэролайн и Эрмой, чтобы переделать текст и превратить его в феминистский гимн, который и сегодня поет весь мир", – отмечают критики.

Эта песня также принесла ей две премии Грэмми в 1968 году за лучшую запись в стиле ритм-энд-блюз и лучшее женское сольное исполнение ритм-энд-блюза. В 1987 году Арета стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Кстати, за свою карьеру она продала более 75 млн пластинок по всему миру, став одной из самых продаваемых женских R&B-исполнительниц всех времен.

Напомним, ранее УНИАН писал о летнем хите 1966 года, который уже на протяжении 60 лет считается одним из лучших.

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