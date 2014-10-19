Военные Швеции разыскивают российскую субмарину - СМИ

Об этом заявил руководитель пресс-службы ВС королевства Эрик Лагерстен. Его цитирует ИТАР-ТАСС.

"В настоящий момент в районе Стокгольмского архипелага проводится разведывательная операция с применением приборов оптического наблюдения и плавсредств, оснащенных высокоточным подводным оборудованием", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте шведских вооруженных сил в субботу вечером.

По словам Лагерстена, в операции задействованы подразделения всех видов ВС Королевства Швеции - сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Целью операции является проверка на предмет наличия иностранной подводной активности в водах залива Конхольмсфьорден Стокгольмского архипелага.

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Представитель ВС особо подчеркнул, что каких-либо подробностей операции разглашать не будет. В настоящее время шведские вооруженные силы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся в прессе сообщения о якобы пропавшей иностранной подводной лодке, заявил Эрик Лагерстен.

Ранее шведские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что объектом поисковой операции может быть российская подлодка. В частности, газета Svenska Dagbladet предполагает, что субмарина может находиться в аварийном состоянии.

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Выход к Балтийскому морю имеют девять государств: помимо Швеции, это Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия и Эстония. Собственный подводный флот имеют лишь Германия, Польша, Россия и Швеция.