Швеция подтвердила иностранную военную подводную деятельность в районе Стокгольмского архипелага

Как сообщил экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере, об этом стало известно 19 октября в ходе пресс-конференции представителей Минобороны Швеции, передает Украинская правда.

”У нас есть достоверная информация о внешней деятельности в территориальных водах Швеции. Мы наблюдаем в течение длительного времени, операция будет продолжаться”, - сообщил представитель Минобороны Андерс Остлунд.

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Вместе с тем в ведомстве заявили, что не могут подтвердить информацию именно о российской подводной лодке.

Также вооруженные силы Швеции опубликовали фотографию, которая указывает о подводной деятельности на архипелаге.

«Мы не будем утверждать на происхождении иностранной подводной деятельности, пока не уверены в этом окончательно», - отмечается в сообщении. При этом в Минобороны заявили, что имеют ”три хороших наблюдения (доказательства) иностранной подводной деятельности на архипелаге с пятницы».

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны России выступило с опровержением сообщения о том, что инцидент якобы связан с присутствием у берегов Швеции российского подводной лодки.

В заявлении российского военного ведомства отмечается, что ”никаких нештатных или аварийных ситуаций с российскими судами не происходило”.