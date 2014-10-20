В Минобороны России отрицают версию о малой субмарине в шведских водах

Об этом заявил источник РИА Новости в министерстве обороны РФ.

Малая или сверхмалая российская подводная лодка не могла оказаться в водах Швеции потому, что их вообще уже нет в боевом составе Военно-морского флота РФ, сообщил источник в российском оборонном ведомстве.

Накануне шведское издание Svenska Dagbladet опубликовало статью, в которой говорилось о возможности нахождения в территориальных водах Швеции российской минисубмарины.

"Российский флот на данный момент не имеет в своем составе малых или сверхмалых подлодок. По этой банальной причине они и не могут оказаться ни в терводах Швеции, ни даже в терводах России", — сказал собеседник агентства.

Читайте такжеСверхмалая подводная лодка могла перевозить диверсантов - шведский экспертОфициальный представитель конструкторского бюро "Малахит" заявил, что малые дизель-электрические подводные лодки проекта 865 "Пиранья", разработанные КБ "Малахит" в середине 80-х годов, состояли на вооружении ВМФ с 1990 по 1999 годы. Всего было построено две субмарины данного проекта: МС-520 и МС-521.

"Обе эти подлодки были утилизированы в 2000-е годы", — сказал собеседник агентства.

Подводные лодки типа "Пиранья" были способны развивать подводную скорость в 6,7 узлов, обладали предельной глубиной погружения в 200 метров и способны находиться в автономном плавании до 10 суток. Экипаж "Пираньи" состоял из трех человек, однако подлодка также была способна принимать разведывательно-диверсионную группу из шести водолазов. Надводное водоизмещение ДПЛ данного проекта — 218 тонн, подводное — 319 тонн. "Пираньи" были оборудованы дизель-электрической силовой установкой мощностью 220 лошадиных сил и могли нести на борту торпеды и мины.