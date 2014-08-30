Жириновский: Россия должна захватить Казахстан

Об этом политик сказал в интервью "Эхо Москвы".

"Во всех новых учебниках в Казахстане – везде антирусские настроения. Хотя Россия Казахстан не завоевывала, а пришла на помощь, ибо казахов вырезали джунгары. И русская армия выгнала джунгаров в Китай – вот там они сидят", – рассказал Жириновский.

"Казахские улусы обратились к русскому царю, умоляли, в ногах валялись: "Спасите нас, казахов, а то всех вырежут джунгары". Русский царь направил армию, освободил Северный Казахстан", – сказал политик.

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По его словам, в Казахстане много городов с российскими названиями: Семиречье. Усть-Каменогорск, Артемьевск, Семипалатинск.

Но, сказал Жириновский, с претензиями к Казахстану придется повременить.

"Пока подождем. Давайте с Украиной разберемся. Казахстан член Таможенного союза", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Путин заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "создал государство на территории, на которой государства не было никогда"