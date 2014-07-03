ЕСПЧ признал Россию виновной в незаконной массовой депортации грузин в 2006 году

Суд удовлетворил ключевые позиции жалобы, сообщает радиостанция Эхо Москвы.

В решении суда говорится о скоординированной политике России по высылке грузин осенью 2006 года. Как сказано в постановлении, Москва нарушила целый ряд положений Европейской конвенции о правах человека, в частности, запреты на использование пыток и на бесчеловечное обращение, запрет на массовую высылку иностранцев, нарушено право на личную неприкосновенность.

Согласно решению ЕСПЧ, пострадавшие граждане Грузии содержались под стражей без законных оснований и были лишены права на судебное разбирательство.

Читайте такжеГрузия обещает разделить с Абхазией и Южной Осетией преимущества ассоциации с ЕСПри этом суд отказал в жалобе на нарушения порядка высылки и права на неприкосновенность частной и семейной жизни, а также права на собственность. Именно на эти отказы обращают внимание в Минюсте России. О решении по ключевым вопросам жалобы в сообщении ведомства не говорится.

В Грузии считают массовую высылку своих граждан из РФ реакцией на арест в Тбилиси четырех россиян, подозреваемых в шпионаже. По данным тогда консула Грузии в России Зураба Патарадзе, только по судебным решениям был выслан из страны 2681 гражданин Грузии, а еще более тысячи вынудили покинуть Россию без суда. Известны факты смерти людей в спецприемниках, где они ожидали депортации.