Сенат Польши отменил Форум регионов с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил украинским журналистам в Варшаве.

"Считаю, что то, что произошло в Украине - агрессия России, отсоединение Крыма и роль в этом Совета федерации РФ, - ведут к тому, что этот форум не может состояться", - сказал Борусевич, отметив, что официально проинформировал об этом российскую сторону 26 марта.

По его словам, форум, который ежегодно проходил (начиная с 2009 года) и задачей которого была активизация сотрудничества органов местной власти Польши и РФ, был очень эффективным инструментом.

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Борусевич выразил сожаление, что это сотрудничество прерывается, и отметил, что форум в любом случае не может состояться, поскольку против этого выступают представители польских органов местного самоуправления.

Кроме того, по его словам, председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко не смогла бы приехать в Польшу, поскольку попала в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.

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Борусевич отметил, что россияне активно интересовались тем, состоится ли этот форум.

Форум проходил поочередно в Польше и России. Его последнее заседание состоялось в Нижнем Новгороде в марте 2013 года и было посвящено вопросам науки и культуры. В форуме принимают участие представители польского Сената, Совета федерации РФ и местных органов власти обеих стран.